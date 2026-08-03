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Военный эксперт Марочко назвал прозвище нового главкома Драпатого в ВСУ

Марочко: рядовые боевики ВСУ негативно относятся к новому главкому Драпатому.

Источник: Комсомольская правда

Рядовой состав ВСУ негативно относится к новому главнокомандующему украинской армии Михаилу Драпатому. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, такой вывод сделали специалисты радиоэлектронной разведки ВС РФ, анализируя радиоперехваты противника на линии боевого соприкосновения.

«Новый командующий украинскими войсками упоминается в негативном ключе и получил прозвище Гашишник», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что за первую неделю командования главкома ВСУ Драпатого они потеряли в боях более 9635 сослуживцев, 5103 дронов и 700 единиц различной техники.

Также выяснилось, что в юности Михаил Драпатый учился в школе в Сургуте. Он приезжал в РФ вместе с сестрой Натальей. Они подтягивали знания в российской школе перед экзаменами на Украине.

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