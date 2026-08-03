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Ударные дроны «Севера» поразили пункты управления ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили антенны связи, усилители сигнала и позиции расчетов вражеских дронов в результате удара под Харьковом.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам и пунктам управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В результате поражены антенны связи, усилители сигнала и позиции расчетов вражеских дронов, сообщили в Минобороны.

Операторы в ходе воздушной разведки обнаружили цели, после чего координаты были переданы на командный пункт. Ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2» с осколочно-фугасными боеприпасами поразили обнаруженные объекты. Кроме того, расчеты применяли дроны с системой сброса для уничтожения укреплений и огневых позиций.

В Минобороны уточнили, что войска группировки «Север» продолжают наступление сразу на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях. Отмечается, что подразделения ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и критическим производствам, задействованным в интересах ВСУ. Ранее российские военные нанесли удар беспилотниками по двум грузовым судам, которые находились в акватории Черного моря восточнее Одессы. На борту этих кораблей обнаружили оружие и военное имущество противника.

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