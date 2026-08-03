Ударные дроны «Севера» поразили пункты управления ВСУ в Харьковской области

Операторы в ходе воздушной разведки обнаружили цели, после чего координаты были переданы на командный пункт. Ударные FPV-дроны и беспилотники самолетного типа «Молния-2» с осколочно-фугасными боеприпасами поразили обнаруженные объекты. Кроме того, расчеты применяли дроны с системой сброса для уничтожения укреплений и огневых позиций.