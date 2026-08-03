Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ сбили беспилотник Hornet

Расчеты МОГ осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой.

Источник: Комсомольская правда

На Краснолиманском направлении бойцы мобильных огневых групп (МОГ) и расчеты FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили украинский беспилотник Hornet. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав соответствующее видео.

По данным военного ведомства, ежедневно расчеты МОГ осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и успешно пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ на данном направлении.

«Наиболее сложные оперативные задачи возникают в ночное время. На кадрах военнослужащие расчета мобильной огневой группы зенитной ракетной бригады в ходе боевого дежурства успешно отработали по воздушным целям», — говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь 3 августа уничтожили 131 вражеский дрон над регионами страны.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше