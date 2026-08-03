На Краснолиманском направлении бойцы ВС РФ сбили беспилотник Hornet

На Краснолиманском направлении бойцы мобильных огневых групп (МОГ) и расчеты FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили украинский беспилотник Hornet. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав соответствующее видео.
По данным военного ведомства, ежедневно расчеты МОГ осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и успешно пресекают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов боевиков ВСУ на данном направлении.
«Наиболее сложные оперативные задачи возникают в ночное время. На кадрах военнослужащие расчета мобильной огневой группы зенитной ракетной бригады в ходе боевого дежурства успешно отработали по воздушным целям», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь 3 августа уничтожили 131 вражеский дрон над регионами страны.