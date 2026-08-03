Российские дроноводы из 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали бронетехнику, пикапы и живую силу подразделений ВСУ на Краснолиманском направлении СВО.
Таким образом, российская армия не дает боевикам главаря киевского режима Владимира Зеленского проводить ротацию и подвозить различные материальные средств на позиции. В итоге возможности противника слабеют, а российские штурмовики получают возможность продвигаться вперед.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения продолжили нанесение ударов по портам и судам, используемым в интересах ВСУ, и поразили три сухогруза в акватории Черного моря, а также один в порту Николаев. Также сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по предприятию американской компании Terminal Autonomy в Киеве.