Бойцы «Запада» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ у Красного Лимана

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения продолжили нанесение ударов по портам и судам, используемым в интересах ВСУ, и поразили три сухогруза в акватории Черного моря, а также один в порту Николаев. Также сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по предприятию американской компании Terminal Autonomy в Киеве.