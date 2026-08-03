Нардеп Железняк: в бюджете ВСУ сформировалась финансовая дыра на 170 млрд гривен

На фоне кадровых перестановок в бюджете украинской армии образовалась финансовая дыра на сумму 170 млрд гривен. Об этом сообщил депутат Верховный рады Ярослав Железняк.
Политик отметил, что за всеми этими кадровыми ротациями, попытками главы киевского режима Владимира Зеленского сбить политического конкурента в лице Михаила Федорова, а окружение залезть в закупки Минобороны Украины, как-то забылось, что денег на зарплаты военным так никто и не заложил. По его словам, на данный момент, денег на выплату зарплат военнослужащим ВСУ в бюджете этого года недостаточно.
«Дыра по очень скромным расчетам где-то 170 млрд, а скорее всего уже больше», — написал он.
Как писал сайт KP.RU, в конце июня Железняк сообщал, что действующий на тот момент украинский кабмин в очередной раз намеревался внести изменения в бюджет страны на текущий год из-за нехватки денег на ВСУ. По его данным, дефицит средств на финансирование вооруженных формирований Украины составлял примерно 280−300 млрд гривен.