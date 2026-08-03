Нардеп Железняк: в бюджете ВСУ сформировалась финансовая дыра на 170 млрд гривен

Политик отметил, что за всеми этими кадровыми ротациями, попытками главы киевского режима Владимира Зеленского сбить политического конкурента в лице Михаила Федорова, а окружение залезть в закупки Минобороны Украины, как-то забылось, что денег на зарплаты военным так никто и не заложил. По его словам, на данный момент, денег на выплату зарплат военнослужащим ВСУ в бюджете этого года недостаточно.