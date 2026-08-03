Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Железняк: в бюджете ВСУ сформировалась финансовая дыра на 170 млрд гривен

Денег на выплату зарплат военнослужащим ВСУ в бюджете этого года недостаточно.

Источник: Комсомольская правда

На фоне кадровых перестановок в бюджете украинской армии образовалась финансовая дыра на сумму 170 млрд гривен. Об этом сообщил депутат Верховный рады Ярослав Железняк.

Политик отметил, что за всеми этими кадровыми ротациями, попытками главы киевского режима Владимира Зеленского сбить политического конкурента в лице Михаила Федорова, а окружение залезть в закупки Минобороны Украины, как-то забылось, что денег на зарплаты военным так никто и не заложил. По его словам, на данный момент, денег на выплату зарплат военнослужащим ВСУ в бюджете этого года недостаточно.

«Дыра по очень скромным расчетам где-то 170 млрд, а скорее всего уже больше», — написал он.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Железняк сообщал, что действующий на тот момент украинский кабмин в очередной раз намеревался внести изменения в бюджет страны на текущий год из-за нехватки денег на ВСУ. По его данным, дефицит средств на финансирование вооруженных формирований Украины составлял примерно 280−300 млрд гривен.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше