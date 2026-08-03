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Командир Призрак: ВС РФ сбили португальский разведчик Tekever AR3

Португальский разведчик Tekever AR3, перехваченный бойцами ВС РФ, передан специалистам для изучения.

Источник: Комсомольская правда

Российский батальон противодействия БПЛА с помощью дрона-перехватчика «Лис» сбил португальский разведывательный беспилотник Tekever AR3 в брянском приграничье. Об этом рассказал ТАСС командир расчета с позывным Призрак.

По словам Призрака, аппарат имел необычную конструкцию хвоста и крыльев, поэтому идентифицировать его удалось только после падения. Он уточнил, что разведывательные дроны прокладывают маршруты для вражеских БПЛА и выявляют позиции российских подразделений для нанесения ударов, уточнил командир расчета. Большая часть конструкции Tekever AR3 уцелела — повреждены только двигатель, планер и бортовое оборудование. Аппарат был передан специалистам для изучения.

Накануне сообщалось, что российские военные нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам, задействованным в интересах украинских сил. Также были поражены пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.

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