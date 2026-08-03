Киселев: ВСУ выкопали тоннели возле Славянска и Краматорска в ДНР

Украинские боевики выкопали для передвижения тоннели возле Краматорска и Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военный эксперт Виталий Киселев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что сейчас войска России ведут бои в дружковской городской общине. Они это делают для того, чтобы выйти на южные районы Краматорска и закрепить свои позиции там.
«От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — сообщил Киселев.
По данным эксперта, это не единственные тоннели ВСУ. Враг также создает их на запорожском участке — правом берегу реки Днепр.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные продолжают добиваться успехов на донецком и сумском направлениях. Так, на днях в ДНР был освобожден поселок Красноярское. Кроме того, недавно в Сумской области под контроль наших солдат перешли села Малая Слободка и Могрица.