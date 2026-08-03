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Под Геленджиком в результате падения обломков БПЛА погибли 3 человека

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, по предварительным данным, погибли три человека, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще 13 человек, в том числе дети, получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам главы региона, атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым также погибли три человека. Двое граждан пострадали.

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