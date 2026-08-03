Под Геленджиком в результате падения обломков БПЛА погибли 3 человека

Еще 13 человек, в том числе дети, получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По словам главы региона, атака была направлена на гражданскую инфраструктуру. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.
Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым также погибли три человека. Двое граждан пострадали.
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