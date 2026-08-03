Удар ВСУ по Крыму — СК начал расследование

Утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще два человека получили ранения.
«В Республике Крым из-за ударов украинских беспилотников погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения. Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении.
Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненый 9-летний мальчик скончался.