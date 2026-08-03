Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар ВСУ по Крыму — СК начал расследование

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости Крым. Следственный комитет России расследует очередные преступления ВСУ против мирных жителей Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Утром в понедельник глава РК Сергей Аксенов сообщил о гибели трех мирных жителей в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще два человека получили ранения.

«В Республике Крым из-за ударов украинских беспилотников погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения. Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — говорится в сообщении.

Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненый 9-летний мальчик скончался.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше