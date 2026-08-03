Удар ВСУ по Крыму — СК начал расследование

Также 29 июля в результате воздушной атаки на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. 28 июля при атаке ВСУ на частный дом в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Однако на следующий день раненый 9-летний мальчик скончался.