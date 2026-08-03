ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1 295 военных

В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница Сумской области. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.