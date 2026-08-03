ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1 295 военных

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Украинские войска потеряли за сутки порядка 1 295 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 155 человек, от действий «Запада» — свыше 210, группировки «Южная» — до 175, «Центра» — до 345, на направлении «Восток» — свыше 370 и «Днепр» — до 40 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница Сумской области. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман в ДНР. Потери противника составили 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполье, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка в ДНР. За сутки противник потерял 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
«Центр», «Восток» и «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское в ДНР. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, автомобиль и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Никольское Запорожской области. Противник потерял две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожен 21 автомобиль, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.