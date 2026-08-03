Безэкипажный катер ВСУ уничтожили в Черном море

«Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники.
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