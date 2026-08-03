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ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, которые работают на нужды ВСУ. Кроме того, под огонь попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение по ряду целей:

  • объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ;
  • местам производства и хранения ударных БПЛА;
  • пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Также уничтожен один безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря.

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