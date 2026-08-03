ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ нанесли поражение по ряду целей:
- объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ;
- местам производства и хранения ударных БПЛА;
- пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.
Также уничтожен один безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря.
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