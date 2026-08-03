Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковской и Сумской областях

В районах Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области нанесен удар по формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.
Кроме того, в Сумской области поражена живая сила и техника механизированной и аэромобильной бригад ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница, уточнили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Севера» за сутки:
- более 155 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- 19 автомобилей;
- три артиллерийских орудия;
- три станции радиоэлектронной борьбы;
- станция контрбатарейной борьбы RADA.
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