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Бойцы «Севера» продвигаются в Харьковской и Сумской областях

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В районах Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области нанесен удар по формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

Кроме того, в Сумской области поражена живая сила и техника механизированной и аэромобильной бригад ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница, уточнили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Севера» за сутки:

  • более 155 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • 19 автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • три станции радиоэлектронной борьбы;
  • станция контрбатарейной борьбы RADA.

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