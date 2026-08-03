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Для помощи пострадавшим в Геленджике направят бригаду медицины катастроф из Краснодара

Власти Геленджика привлекут специализированную бригаду медицины катастроф из Краснодара для оказания помощи пострадавшим при падении обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, на месте происшествия уже работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно запрошены три бригады из Туапсе и специалисты медицины катастроф из краевой столицы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке, по предварительным данным, погибли три человека. Еще 13 жителей, включая детей, получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, на месте развернут оперативный штаб.

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