За минувшие сутки военные «Запада-2» нанесли удар по живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины и одной бригады территориальной обороны.
Силы противника были атакованы в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, а также Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Минобороны РФ.
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