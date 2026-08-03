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Группировка «Запад» улучшила позиции и ударила по бригадам ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое положение, заняв более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки военные «Запада-2» нанесли удар по живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины и одной бригады территориальной обороны.

Силы противника были атакованы в районах населенных пунктов Подлиман Харьковской области, а также Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Минобороны РФ.

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