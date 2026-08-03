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Группировка «Центр» нанесла урон подразделениям ВСУ

Подразделения группировки «Центр» продолжают активные действия в зоне проведения специальной военной операции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки военнослужащие нанесли огневое поражение позициям противника, затронув подразделения двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, а также штурмового полка. Под удар также попали силы бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии.

Бои велись в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, уточнили в Минобороны РФ.

Потери ВСУ составили:

  • порядка 345 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • автомобиль;
  • станция контрбатарейной борьбы RADA.

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