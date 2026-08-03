Группировка «Центр» нанесла урон подразделениям ВСУ

За прошедшие сутки военнослужащие нанесли огневое поражение позициям противника, затронув подразделения двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, а также штурмового полка. Под удар также попали силы бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии.
Бои велись в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, уточнили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ составили:
- порядка 345 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- автомобиль;
- станция контрбатарейной борьбы RADA.
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