Группировка «Днепр» нанесла удар по двум бригадам ВСУ

Бои шли в районе трех населенных пунктов Запорожской области: Новоандреевки, Орехова и Малокатериновки. Как уточнили в ведомстве, в результате активных действий потери противника составили до 40 человек личного состава.
Кроме того, украинские формирования лишились значительного количества техники. В сводке фигурируют 21 автомобиль, два буксируемых орудия полевой артиллерии, а также пять станций радиоэлектронной борьбы, которые были уничтожены силами российских бойцов.
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