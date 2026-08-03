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Группировка «Днепр» нанесла удар по двум бригадам ВСУ

Подразделения группировки «Днепр» продолжают оказывать давление на позиции противника. В сводке Министерства обороны сообщается, что за минувшие сутки российские военные нанесли удар по живой силе и технике двух бригад ВСУ — механизированной и горно-штурмовой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бои шли в районе трех населенных пунктов Запорожской области: Новоандреевки, Орехова и Малокатериновки. Как уточнили в ведомстве, в результате активных действий потери противника составили до 40 человек личного состава.

Кроме того, украинские формирования лишились значительного количества техники. В сводке фигурируют 21 автомобиль, два буксируемых орудия полевой артиллерии, а также пять станций радиоэлектронной борьбы, которые были уничтожены силами российских бойцов.

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