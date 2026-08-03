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В зоне действия «Востока» потери ВСУ превысили 370 человек

Подразделения группировки «Восток» продолжают углубляться в оборону противника.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки российские военные нанесли урон живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, а также двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины.

Удары по противнику ВС РФ производили в районах населенных пунктов Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Никольское Запорожской области, уточняет Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Восточной» группировки:

  • более 370 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • 15 автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • станция радиоэлектронной борьбы.

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