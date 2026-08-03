В зоне действия «Востока» потери ВСУ превысили 370 человек

За минувшие сутки российские военные нанесли урон живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, а также двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины.
Удары по противнику ВС РФ производили в районах населенных пунктов Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Никольское Запорожской области, уточняет Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Восточной» группировки:
- более 370 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- 15 автомобилей;
- три артиллерийских орудия;
- станция радиоэлектронной борьбы.
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