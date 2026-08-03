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Минобороны сообщило о перехвате 651 дрона и пяти снарядов HIMARS

По данным Минобороны, за минувшие сутки средства ПВО ВС РФ сбили и нейтрализовали авиабомбы, реактивные снаряды HIMARS и дроны, запущенные ВСУ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что ПВО перехватили семь управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 651 ударный беспилотник самолетного типа.

Экипажи морской авиации Черноморского флота ликвидировали безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 3 августа над российскими регионами был перехвачен 131 дрон самолетного типа ВСУ. Перехваты произошли над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

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