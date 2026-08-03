Минобороны сообщило о перехвате 651 дрона и пяти снарядов HIMARS

Ранее стало известно, что в период с 20:00 мск 2 августа до 7:00 3 августа над российскими регионами был перехвачен 131 дрон самолетного типа ВСУ. Перехваты произошли над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.