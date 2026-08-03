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Число жертв в Архипо‑Осиповке выросло до шести после атаки БПЛА

Число погибших в поселке Архипо‑Осиповка возросло до шести человек, трое из них — дети. Об этом сообщает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: Российская газета

По данным властей, количество пострадавших достигло порядка 40 человек; 17 из них госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

По данным «Российской газеты», в селе Архипо‑Осиповка для координации действий развернут оперативный штаб. Прокуратура Геленджика осуществляет надзор за соблюдением прав граждан и контролирует ход разбирательства.

Местные власти опровергли распространяемый в соцсетях призыв к сдаче донорской крови в местной больнице: запасы крови находятся на достаточном уровне, экстренный сбор не требуется.

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