Число жертв в Архипо‑Осиповке выросло до шести после атаки БПЛА

По данным властей, количество пострадавших достигло порядка 40 человек; 17 из них госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.
По данным «Российской газеты», в селе Архипо‑Осиповка для координации действий развернут оперативный штаб. Прокуратура Геленджика осуществляет надзор за соблюдением прав граждан и контролирует ход разбирательства.
Местные власти опровергли распространяемый в соцсетях призыв к сдаче донорской крови в местной больнице: запасы крови находятся на достаточном уровне, экстренный сбор не требуется.