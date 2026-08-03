Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Геленджика заявили о 47 пострадавших в результате атаки БПЛА

В больнице Архипо-Осиповки организовано оказание первичной медицинской помощи пострадавшим в результате происшествия. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы и медицинские сотрудники одного из местных санаториев, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Источник: Коммерсантъ

На месте работают два психолога, также помощь предложили волонтеры. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием. Пациенты в тяжелом состоянии направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.

В настоящее время формируются уточненные списки пострадавших. По последним данным, в результате происшествия пострадали 47 человек, шесть человек погибли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что число погибших выросло до шести человек. Среди них трое детей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше