Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 7 человек

В медицинские учреждения госпитализирован 21 пострадавший, еще 19 человек получили необходимую помощь без госпитализации. Для оказания помощи в больнице Архипо-Осиповки развернули первичное медицинское сопровождение. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы Геленджика и сотрудники одного из местных санаториев.
Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.
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