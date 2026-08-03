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Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 7 человек

Число погибших в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек. Среди погибших трое детей. Еще 40 человек получили травмы различной степени тяжести, передает оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

В медицинские учреждения госпитализирован 21 пострадавший, еще 19 человек получили необходимую помощь без госпитализации. Для оказания помощи в больнице Архипо-Осиповки развернули первичное медицинское сопровождение. К работе дополнительно привлечены врачи городской больницы Геленджика и сотрудники одного из местных санаториев.

Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, направляются для дальнейшего лечения в больницы ближайших городов.

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