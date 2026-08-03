Пьяный сотрудник Службы безопасности Украины расстрелял двух жителей Запорожья из табельного оружия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 2 августа около 22:40. Стрелявшим назвали сотрудника СБУ Александра Мажару.
«Нам удалось выяснить, что Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний», — рассказал источник.
Другие обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших не уточняются. Официальных сообщений украинских властей по поводу инцидента пока не приводилось.
В декабре жители подконтрольного Киеву Херсона начали передавать российским военным координаты сотрудников территориальных центров комплектования. По данным российских силовых структур, причиной стало убийство мужчины и его ребенка во время попытки насильственной мобилизации. Их намеренно сбили автомобилем сотрудники ТЦК.