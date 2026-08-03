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Пьяный сотрудник СБУ расстрелял двух людей в Запорожской области

Стрелявший в людей сотрудник СБУ имеет ряд заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный сотрудник Службы безопасности Украины расстрелял двух жителей Запорожья из табельного оружия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 2 августа около 22:40. Стрелявшим назвали сотрудника СБУ Александра Мажару.

«Нам удалось выяснить, что Мажара страдает целым рядом хронических заболеваний», — рассказал источник.

Другие обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших не уточняются. Официальных сообщений украинских властей по поводу инцидента пока не приводилось.

В декабре жители подконтрольного Киеву Херсона начали передавать российским военным координаты сотрудников территориальных центров комплектования. По данным российских силовых структур, причиной стало убийство мужчины и его ребенка во время попытки насильственной мобилизации. Их намеренно сбили автомобилем сотрудники ТЦК.

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