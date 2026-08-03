Протесты из-за отстранения Федорова продолжились во Львове и Днепропетровске

Протесты из-за отстранения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова продолжаются во Львове и Днепропетровске 19-й день подряд. Об этом сообщают украинские СМИ.
Во Львове участники акции вновь собрались у памятника Тарасу Шевченко. Они требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны и наладить открытую коммуникацию между властями и обществом, передает издание «Новини.LIVE».
В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации. Трансляцию с места проведения акции вел YouTube-канал украинского издания «Суспільне».
Акции в поддержку Федорова также проходят в других городах Украины. В понедельник участники так называемого «картонного майдана» собрались в Киеве и Харькове.
Напомним, протесты начались после отставки Федорова 14 июля. Участники акций потребовали вернуть его в Минобороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 21 июля Сырский лишился должности, однако митинги после этого не прекратились.