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Протесты из-за отстранения Федорова продолжились во Львове и Днепропетровске

Протесты из-за отстранения Федорова идут 19-й день подряд.

Источник: Комсомольская правда

Протесты из-за отстранения бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова продолжаются во Львове и Днепропетровске 19-й день подряд. Об этом сообщают украинские СМИ.

Во Львове участники акции вновь собрались у памятника Тарасу Шевченко. Они требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны и наладить открытую коммуникацию между властями и обществом, передает издание «Новини.LIVE».

В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации. Трансляцию с места проведения акции вел YouTube-канал украинского издания «Суспільне».

Акции в поддержку Федорова также проходят в других городах Украины. В понедельник участники так называемого «картонного майдана» собрались в Киеве и Харькове.

Напомним, протесты начались после отставки Федорова 14 июля. Участники акций потребовали вернуть его в Минобороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 21 июля Сырский лишился должности, однако митинги после этого не прекратились.

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