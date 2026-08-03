Несколько округов Херсонской области обесточены из-за ударов БПЛА

«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо.