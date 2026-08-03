Несколько округов Херсонской области обесточены из-за ударов БПЛА

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Электроснабжение части Херсонской области нарушено после атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в «Максе».
«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо.
В соседней Запорожской области также наблюдаются перебои со светом. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что отключения затронули значительную часть области.
Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.Читать дальше