В МИД РФ назвали главное оружие ВСУ против гражданских

«Да, это беспилотники. Из гражданских пострадавших на прошлой неделе 91% — это был результат ударов (беспилотников — Ред.)», — сказал дипломат.
Ранее стало известно, что при ударе дронов Вооруженных сил Украины по Геленджику погибли семь человек.
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