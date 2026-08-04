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В МИД РФ назвали главное оружие ВСУ против гражданских

91% мирных жителей, пострадавших от украинских ударов, стали жертвами атак беспилотников. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Да, это беспилотники. Из гражданских пострадавших на прошлой неделе 91% — это был результат ударов (беспилотников — Ред.)», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что при ударе дронов Вооруженных сил Украины по Геленджику погибли семь человек.

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