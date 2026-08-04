Боец ВС РФ Князев выявил и помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Ефрейтор Вооружённых сил России Максим Князев в зоне спецоперации обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог нарушить его, запросив удары артиллерии, сообщили в Министерстве обороны России.
Старший стрелок вышел к вражескому объекту в ходе проведения разведки. Он занял выгодную позицию, с которой продолжил наблюдать за окружающей территорией. Ефрейтор отслеживал перемещения ВСУ, уточнял численность сил и маршруты их выдвижения.
Князев передал все собранные данные командованию, на основе которых было решено нанести артиллерийский удар.
«Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — отметили в Минобороны РФ.
Вследствие удара российских военных украинские формирования понесли потери в личном составе, технике и имуществе.
Напомним, 3 августа сообщалось, что ефрейтор ВС РФ Артём Леденев уничтожил пулемётный расчёт украинских формирований. Под прикрытием сослуживцев он обошёл позиции ВСУ с фланга и броском гранаты ликвидировал позицию противника. Это помогло российским военным осуществить захват вражеского опорного пункта.