Боец ВС РФ Князев выявил и помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Старший стрелок вышел к вражескому объекту в ходе проведения разведки. Он занял выгодную позицию, с которой продолжил наблюдать за окружающей территорией. Ефрейтор отслеживал перемещения ВСУ, уточнял численность сил и маршруты их выдвижения.