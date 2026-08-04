В Татарстане объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Беспилотная опасность введена на территории Татарстана, сообщает главное управление МЧС России по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе “Макс”.
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