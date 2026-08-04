Военкор Стешин: ВС РФ уничтожили основные производственные площадки «Фламинго»

Удары ВКС РФ по объектам, задействованным в производстве украинских дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», привели к тому, что оно находится в критическом состоянии. Это признали как на Украине, так и на Западе, пишет военкор KP.RU Дмитрий Стешин.