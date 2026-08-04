Военкор Стешин: ВС РФ уничтожили основные производственные площадки «Фламинго»

Удары ВКС РФ по объектам, задействованным в производстве украинских дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», привели к тому, что оно находится в критическом состоянии. Это признали как на Украине, так и на Западе, пишет военкор KP.RU Дмитрий Стешин.
«Во Львове выбомбили авиационный завод, собиравший турбовентиляторные двигатели АИ-25ТЛ. Именно на них “Фламинго” обещал пролететь 3000 км. Затем в Ровно поразили производства ракетного топлива», — рассказывает военкор об успехах российских военных по пресечению производства на Украине крылатых ракет, на которые киевские власти возлагали огромные надежды.
При этом гендиректор занимающегося производством «Фламинго» предприятия «Файер Пойнт» Ирина Терех заявила о переносе производства ракетного топлива на территорию Дании, сказано в публикации.
Ранее военэксперт Корнев назвал законной целью места производства ракет «Фламинго».
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу (ЛДАРЗ). Об этом в четверг, 30 июля, информировало российское Минобороны.
Что из себя представляет украинская ракета «Фламинго» и почему Украина не способна сама производить крылатые ракеты вроде «Фламинго», читайте здесь на KP.RU.