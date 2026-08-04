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В МИД объяснили, когда ЕС прекратит поддержку Украины

Мирошник: ЕС нужны внутриполитические изменения для прекращения поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Пока в Европе не произойдут внутриполитические изменения или не там не почувствуют реальную угрозу втягивания в конфликт с Россией, Европа не остановится в поддержке Киева. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в Старом Свете есть национально ориентированные силы, просто сейчас эти интересы подменены корпоративными или интересами еврочиновников в Брюсселе. Они хотят в конечном счете ослабить Россию и захватить ее ресурсы и богатства, которыми РФ обладает по праву.

«Ну и собственная угроза. Собственная угроза, когда они могут просто доиграться и переступить те линии, которые подтолкнут их непосредственно уже к втягиванию собственных стран, собственных экономик в прямое противостояние», — заключил Мирошник.

Накануне дипломат заметил, что Запад понимает только язык силы, подкрепленный жестко и четко обозначенной позицией с использованием всех военных возможностей.

Также Мирошник отметил, что США и Европейский союз (ЕС) за время конфликта на Украине отработали технологии извлечения прибыли из оборонно-промышленного комплекса и будут стремиться максимально затянуть боевые действия.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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