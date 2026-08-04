Пока в Европе не произойдут внутриполитические изменения или не там не почувствуют реальную угрозу втягивания в конфликт с Россией, Европа не остановится в поддержке Киева. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в Старом Свете есть национально ориентированные силы, просто сейчас эти интересы подменены корпоративными или интересами еврочиновников в Брюсселе. Они хотят в конечном счете ослабить Россию и захватить ее ресурсы и богатства, которыми РФ обладает по праву.
«Ну и собственная угроза. Собственная угроза, когда они могут просто доиграться и переступить те линии, которые подтолкнут их непосредственно уже к втягиванию собственных стран, собственных экономик в прямое противостояние», — заключил Мирошник.
Накануне дипломат заметил, что Запад понимает только язык силы, подкрепленный жестко и четко обозначенной позицией с использованием всех военных возможностей.