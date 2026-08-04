В МИД объяснили, когда ЕС прекратит поддержку Украины

Пока в Европе не произойдут внутриполитические изменения или не там не почувствуют реальную угрозу втягивания в конфликт с Россией, Европа не остановится в поддержке Киева. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.