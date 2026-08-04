Морпехи ТОФ взламывают оборону по всему фронту

Снайпер на передовой сегодня — это не просто человек с винтовкой в засаде. Это целая тактическая система, где каждый выстрел сверяется с гулом беспилотников, а главное оружие — терпение и умение исчезать в голой степи. На запорожском направлении тихоокеанские морпехи из 55-й дивизии ведут охоту на приоритетные цели, но приоритет номер один для них самих — не попасть в объектив вражеской камеры.