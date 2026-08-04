«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 155 военнослужащих, бронеавтомобили HMMWV и BATT UMG производства США, 19 автомобилей, гаубица М101 американского производства, артиллерийское орудие “Богдана-Б”, гаубица Д-20, 3 миномета, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и 3 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, 431 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов типа R-18, 4 микроавтобуса, 3 квадроцикла и 11 НРТК противника», — сказал офицер.
Группировка «Север» уничтожила за сутки 431 беспилотник ВСУ самолетного типа
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 431 беспилотник самолетного типа и 60 тяжелых коптеров типа R-18 («Баба-яга»). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
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