«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Север”, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 155 военнослужащих, бронеавтомобили HMMWV и BATT UMG производства США, 19 автомобилей, гаубица М101 американского производства, артиллерийское орудие “Богдана-Б”, гаубица Д-20, 3 миномета, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и 3 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 45 пунктов управления БПЛА, 431 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов типа R-18, 4 микроавтобуса, 3 квадроцикла и 11 НРТК противника», — сказал офицер.