«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, барражирующий боеприпас и 121 тяжелый квадрокоптер противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронеавтомобиль “Новатор”, боевая бронированная машина “Козак”, 19 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, миномет и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал Бигма.
Группировка «Запад» за сутки уничтожила 121 тяжелый квадрокоптер ВСУ
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за сутки уничтожили 101 беспилотник самолетного типа, а также 121 тяжелый квадрокоптер противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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