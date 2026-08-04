Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» за сутки уничтожила 31 пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск за сутки уничтожили 32 беспилотника самолетного типа, пункт боепитания, а также 31 пункт управления БПЛА противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 370 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, 2 склада материальных средств, 10 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три буксируемые гаубицы противника», — сказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше