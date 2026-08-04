Группировка «Восток» за сутки уничтожила 31 пункт управления БПЛА ВСУ

«В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 370 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, 2 склада материальных средств, 10 станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три буксируемые гаубицы противника», — сказал он.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше