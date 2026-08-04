Южная группировка за сутки уничтожила 47 наземных роботов ВСУ

«Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи БПЛА, 47 наземных робототехнических комплексов. Поражено 22 пункта управления БПЛА и сбито 24 беспилотника противника», — сказал он.
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