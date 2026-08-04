Для возобновления диалога с Западом по Украине есть главное условие: в МИД РФ озвучили требование

Очередной вой из Киева о неком перемирии начался после провальной поездки Зеленского в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы практически сразу же, Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву 300 противоракет к ЗРК «Пэтриот». С лицензией на производство этих противоракет тоже не сложилось. Трамп сначала пообещал, а потом быстро взял свои слова назад.