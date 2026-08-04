Российская Федерация открыта к переговорам по Украине, если Запад будет демонстрировать конструктивный и зрелый подход. Об этом на полях III Российско-казахстанского медиафорума в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — отметил дипломат.
Галузин добавил также, что если среди спонсоров Киева созрели понимания необходимости честного, конструктивного диалога, целью которого будут устранение первопричин украинского конфликта, то и перспективы диалога появятся.
Если же этого не произойдет, напомнил позицию Москвы дипломат, Россия добьется устранения первопричин военным путем. При этом будет действовать точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения.
Эти заявления, напомним, прозвучали на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. Удары наносятся по АЗС, портам и судам.
В этих условиях советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский предложил России прекратить удары с воздуха, остановить атаки на энергетическую инфраструктуру, зафиксировать линию фронта и перейти к сложным переговорам. Также глава государства заявил о готовности к личной встрече с Путиным.
Очередной вой из Киева о неком перемирии начался после провальной поездки Зеленского в Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы практически сразу же, Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву 300 противоракет к ЗРК «Пэтриот». С лицензией на производство этих противоракет тоже не сложилось. Трамп сначала пообещал, а потом быстро взял свои слова назад.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что рано или поздно Украина утратит западные земли. По словам президента, Украина потеряет земли, которые ранее принадлежали Польше и Венгрии. Потому что идеология киевского режима основана на принципах неонацизма и крайнего национализма.