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Бойцы группировки «Запад» уничтожили пехоту ВСУ в районе Красного Лимана

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пехоту противника в районе города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение живой силы подразделений ВСУ, пытающихся просочиться на свои позиции», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что кадры объективного контроля в режиме реального времени подтвердили уничтожение живой силы противника.

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