Бойцы группировки «Запад» уничтожили пехоту ВСУ в районе Красного Лимана

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” активно применяют ударные БПЛА. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и уничтожение живой силы подразделений ВСУ, пытающихся просочиться на свои позиции», — говорится в сообщении.