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Минобороны Японии заявило, что учитывает опыт конфликта на Украине

Военное ведомство страны изучает «новые способы ведения боевых действий», говорится в докладе.

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии учитывает опыт конфликта на Украине и изучает «новые способы ведения боевых действий». Это следует из принятого сегодня ежегодного доклада ведомства под названием «Белая книга», где впервые отдельный раздел посвящен «новым способам войны», заключающимся главным образом в массовом применении беспилотников, использовании ИИ и крайне высокой скорости адаптации техники и тактики.

Касательно конфликта на Украине аналитики отмечают развертывание «огромного количества разнообразных и недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые использовались для нанесения ударов по дорогостоящей технике и базовой инфраструктуре, а также для крупномасштабных скоординированных атак в сочетании с обычными снарядами и ракетами».

Кроме того, авторы доклада обращают внимание на то, что процесс принятия решений ускорился благодаря применению искусственного интеллекта и связи. Они также обратили внимание на сочетание действий в космической, кибернетической и электромагнитной сферах, а также методы информационной войны при проведении гибридных операций.

Отдельно аналитики Минобороны обратили внимание на скорость адаптации и модернизации техники и тактики, указав на то, что «оборудование и тактика часто обновляются с крайне коротким циклом».

Ежегодный доклад Минобороны Японии «Белая книга» представляет обзор ситуации в области безопасности за прошедший финансовый год.