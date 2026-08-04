Минобороны Японии заявило, что учитывает опыт конфликта на Украине

Кроме того, авторы доклада обращают внимание на то, что процесс принятия решений ускорился благодаря применению искусственного интеллекта и связи. Они также обратили внимание на сочетание действий в космической, кибернетической и электромагнитной сферах, а также методы информационной войны при проведении гибридных операций.