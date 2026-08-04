Путин присвоил звание Героя РФ Виктору Софронову из Якутии

Житель Якутии Виктор Софронов удостоен звания Героя РФ за подвиг в зоне спецоперации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в мессенджере MAX.
«Виктор Андреевич стал тринадцатым Героем России из Якутии с начала специальной военной операции, — уточнил Николаев. — Его подвиг — пример мужества, стойкости и преданности своему воинскому долгу».
Глава региона поздравил Софронова с присвоением почетной награды, отметив его самоотверженность, верность воинскому долгу, исключительное мужество и превосходное боевое мастерство.
Напомним, Герой России — высшее звание, которое присваивается за реальные подвиги. Каждому награжденному или его родственникам (в случае посмертного присвоения звания) вручается медаль «Золотая Звезда». И выплачивается единовременное поощрение — 10 его месячных окладов (для прокуроров и следователей — 10 окладов и 10 доплат за классный чин или спецзвание). А затем Герой начинает получать и ежемесячную выплату — она индексируется и в 2026 году составляет 103,7 тысячи рублей. Если звание присвоено посмертно, эту выплату может оформить член семьи Героя.
Как писал сайт KP.RU, когда награжденный «Золотой Звездой» уходит на заслуженный отдых, ему положены дополнительные 415% от размера социальной пенсии (средняя социальная пенсия в 2026 году — 16 590 ₽).