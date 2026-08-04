Путин присвоил звание Героя РФ Виктору Софронову из Якутии

Напомним, Герой России — высшее звание, которое присваивается за реальные подвиги. Каждому награжденному или его родственникам (в случае посмертного присвоения звания) вручается медаль «Золотая Звезда». И выплачивается единовременное поощрение — 10 его месячных окладов (для прокуроров и следователей — 10 окладов и 10 доплат за классный чин или спецзвание). А затем Герой начинает получать и ежемесячную выплату — она индексируется и в 2026 году составляет 103,7 тысячи рублей. Если звание присвоено посмертно, эту выплату может оформить член семьи Героя.