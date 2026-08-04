Офицер ВС РФ Каскад: боевиков ВСУ в Константиновке гоняли бездомные собаки

Офицер группировки войск «Юг» отметил, что российские бойцы при эвакуации мирных жителей помогли людям также вывести их питомцев. Каскад рассказал об одной из собак по кличке Пчёлка, которая содействовала в этом. Замкомандира полка уточнил, что у неё есть хозяева.