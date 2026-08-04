Собаки, которые потеряли хозяев в Константиновке в ДНР, гоняли по городу украинских военнослужащих, сообщил заместитель командира 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил РФ с позывным Каскад.
Офицер группировки войск «Юг» отметил, что российские бойцы при эвакуации мирных жителей помогли людям также вывести их питомцев. Каскад рассказал об одной из собак по кличке Пчёлка, которая содействовала в этом. Замкомандира полка уточнил, что у неё есть хозяева.
«При появлении военнослужащих ВСУ она поднимала вой на весь район, в котором находились мирные жители. Поднималась стая собак, которые после смерти хозяев стали бездомными, бескровными, и гоняла военнослужащих ВСУ по Константиновке», — заявил офицер, рассказ которого приводит Министерство обороны РФ.
Каскад обратил внимание, что украинские солдаты стреляли в Пчёлку десятки раз, но ей удалось оставаться живой и невредимой.
Напомним, 3 июля появилась информация о том, что российские войска полностью освободили Константиновку. После этого штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжили зачистку юго-западной части города от ВСУ. Ранее управление Федеральной службы безопасности по ДНР опубликовало кадры уничтожения пяти групп украинских диверсантов, выявленных в районе Константиновки.