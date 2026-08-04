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В МИД оценили тон Запада в отношении России: скатываются на ультиматумы и назидания

Галузин: Россия пока не слышит от Запада конструктивных идей по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Москва пока не слышит от Запада какого бы то ни было конструктива по украинскому вопросу. Об этом на полях III Российско-казахстанского медиафорума в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Пока мы не слышим каких-то конструктивных идей [по Украине] с той стороны, с западной стороны, со стороны соответствующих западных стран. Наоборот, порой та сторона взбивается на ультимативную тональность», — отметил дипломат.

Там воображают, что их война на истощение, которая ведется в том числе и экономическими методами, сработает. Потому и западные элиты и скатываются «на абсолютно неприемлемый диалог, ультимативный, назидательный, на какой-то жесткий тон».

«Это, конечно же, не пройдет», — уверен Галузин.

В этом же интервью Михаил Галузин отметил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Запад будет демонстрировать конструктивный и зрелый подход.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин не единожды говорил, что РФ готова к переговорам с европейскими странами. При этом политик подчеркнул, что сворачивала контакты с Европой не российская сторона.

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