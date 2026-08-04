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В Ленинградской области сбили 15 БПЛА

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пятнадцать БПЛА сбиты в Ленинградской области, повреждена складская зона у населенного пункта Красный Бор в Тосненском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«Сбито 15 БПЛА. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

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