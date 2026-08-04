Европа сыта по горло: в США заявили об ускоренном развале киевского режима на фоне блокировки портов у Одессы

«Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения. Потому что, насколько мне известно из довольно надежных источников, другие страны вокруг Украины уже сыты по горло этим конфликтом. Прежде всего Польша», — сказал он.