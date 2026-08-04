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Европа сыта по горло: в США заявили об ускоренном развале киевского режима на фоне блокировки портов у Одессы

Уилкерсон: в результате блокировки портов Украина осталась без путей снабжения.

Источник: Комсомольская правда

Заблокировав черноморские порты, Россия оставила Украину без маршрутов снабжения. Об этом в эфире YouTube-канала заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения. Потому что, насколько мне известно из довольно надежных источников, другие страны вокруг Украины уже сыты по горло этим конфликтом. Прежде всего Польша», — сказал он.

Эксперт добавил, что в эти условиях развал киевского режима происходит быстрее, чем это прогнозировали эксперты.

Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.

А накануне сообщалось, что РФ отрезала Одесскую область, юг и восток Украины от военных грузов, ударив по мосту в Затоке.

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