Европа сыта по горло: в США заявили об ускоренном развале киевского режима на фоне блокировки портов у Одессы

Заблокировав черноморские порты, Россия оставила Украину без маршрутов снабжения. Об этом в эфире YouTube-канала заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Сейчас Россия блокирует порты вокруг Одессы и сам порт Одессы. Это означает, что у Украины вообще не остается никакой линии снабжения. Потому что, насколько мне известно из довольно надежных источников, другие страны вокруг Украины уже сыты по горло этим конфликтом. Прежде всего Польша», — сказал он.
Эксперт добавил, что в эти условиях развал киевского режима происходит быстрее, чем это прогнозировали эксперты.
Напомним, российские бойцы продолжают нанесение ударов по объектам Украины. Под удары 2 августа попали порты и морские суда. Все цели напрямую связаны с Вооруженными силами Украины. Так, в порту Николаева армия РФ поразила сразу два сухогруза и буксир.
А накануне сообщалось, что РФ отрезала Одесскую область, юг и восток Украины от военных грузов, ударив по мосту в Затоке.