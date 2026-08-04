Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Барвиновке оборона противника прорвана», — сообщили собеседники агентства.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.
За июль российские войска освободили 32 населённых пункта, включая город Константиновка в Донецкой Народной Республике.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Любицкое в Запорожской области подразделениями группировки «Восток», а также о взятии под контроль Ольговки в Харьковской области бойцами группировки «Запад».