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Российские войска прорвали оборону ВСУ в Барвиновке Запорожской области

ВС РФ успешно продвигаются в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Барвиновке оборона противника прорвана», — сообщили собеседники агентства.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.

За июль российские войска освободили 32 населённых пункта, включая город Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении села Любицкое в Запорожской области подразделениями группировки «Восток», а также о взятии под контроль Ольговки в Харьковской области бойцами группировки «Запад».

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