ВС РФ нанесли удары по портам и судам в Черноморске, Николаеве и Южном

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры противника и не направлены против гражданских судов. Накануне ВС РФ также нанесли удар по порту Николаева, в результате которого были поражены сразу два сухогруза и буксир. Объекты были ликвидированы высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.