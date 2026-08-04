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ВС РФ нанесли удары по портам и судам в Черноморске, Николаеве и Южном

В результате удара ВС РФ поражены завод в Черноморске, терминал ремонта техники и четыре судна.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских сил. Вечером 3 августа, как сообщило Министерство обороны РФ, в результате очередного удара были поражены завод автомобильных агрегатов и терминал в порту «Черноморск», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили ремонт техники.

Кроме того, удары пришлись по одному сухогрузу в портах «Николаев» и «Южный», а также еще по двум сухогрузам в море.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры противника и не направлены против гражданских судов. Накануне ВС РФ также нанесли удар по порту Николаева, в результате которого были поражены сразу два сухогруза и буксир. Объекты были ликвидированы высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА.

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