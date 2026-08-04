В Уфе «Единая Россия» передала автомобиль для бойцов из Башкирии

Военнослужащие получат автомобиль «Нива». Внедорожник зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения как надёжная машина.
Автомобиль доукомплектован всем необходимым, включая генератор и комплект инструментов. Техника и оборудование будут доставлены и переданы в подразделения Минобороны РФ, сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников.
Ранее «Башинформ» сообщил о работе мобильного приложения для ветеранов СВО. Подробнее в этой публикации агентства.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше