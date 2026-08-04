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В Уфе «Единая Россия» передала автомобиль для бойцов из Башкирии

Гуманитарную помощь бойцам подготовили активисты регионального партийного проекта «Защитник Отечества».

Военнослужащие получат автомобиль «Нива». Внедорожник зарекомендовал себя на линии боевого соприкосновения как надёжная машина.

Автомобиль доукомплектован всем необходимым, включая генератор и комплект инструментов. Техника и оборудование будут доставлены и переданы в подразделения Минобороны РФ, сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников.

Ранее «Башинформ» сообщил о работе мобильного приложения для ветеранов СВО. Подробнее в этой публикации агентства.

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