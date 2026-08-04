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ВС РФ поразили четыре сухогруза в украинских портах

Вооруженные силы РФ продолжают атаковать порты, гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины, используемые в интересах ВСУ. Соответствующее заявление 4 августа опубликовано на сайте Министерства обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению оборонного ведомства, «в результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены объекты в портах Черноморск, Николаев и Южный».

В порту Черноморск под удар попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. На этих объектах, как уточнили в ведомстве, украинские военные проводили ремонт автомобильной техники, а также размещали боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

В порту Николаев поражен сухогруз, перевозивший военные грузы. В порту Южный атаке подверглось судно, осуществлявшее разгрузку военной продукции. Кроме того, южнее Одессы на морском переходе поражены еще два сухогруза, следовавшие с вооружением и военным имуществом в украинские порты.

Днем ранее, 3 августа, российские военные нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны уточнили, что атака выполнялась силами тактической авиации, ракетных войск, артиллерии и ударных беспилотных аппаратов.

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