ВС РФ поразили четыре сухогруза в украинских портах

В порту Черноморск под удар попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал. На этих объектах, как уточнили в ведомстве, украинские военные проводили ремонт автомобильной техники, а также размещали боеприпасы и горюче-смазочные материалы.