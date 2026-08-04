ВСУ атаковали склады Wildberries и Russ в Ленинградской области

«После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту — на склады объединенной компании Wildberries и Russ», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что создан оперативный штаб, для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше