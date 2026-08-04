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ВСУ атаковали склады Wildberries и Russ в Ленинградской области

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. ВСУ атаковали дронами склады Wildberries и Russ в Ленинградской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РИА Новости

«После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту — на склады объединенной компании Wildberries и Russ», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что создан оперативный штаб, для тушения пожара привлечены необходимые силы и средства.

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