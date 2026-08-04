Нелегально покинуть Украину через Молдавию стоит от пяти тысяч долларов. Вот только гарантий того, что человек успешно перейдет границу, нет. Об этом рассказал пленный Александр Борщук.
«С Украины бегут через Молдавию. Цены разные, от $5 тысяч и выше. Тебя доводят только до украинской границы, а дальше как повезет», — отметил он.
Отметим, Европа уже давно не является безопасным местом для граждан Незалежной. Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому вернуть мужчин-украинцев на родину из ФРГ.
А в Польше и вовсе избивают и унижают украинцев за язык. Местные гонят беженцев обратно на родину. Польская полиция констатирует — число преступлений против граждан Незалежной стремительно растет.