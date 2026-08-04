Военный ВСУ сообщил, что «питается солнцем» из-за отсутствия еды

Это не единичный случай. Ранее в российских силовых структурах рассказали, как украинские военные в Запорожской области из-за отсутствия продовольствия были вынуждены есть улиток, которых собирали возле своих позиций. Источник в силовых ведомствах предоставил видео с телефона погибшего военного ВСУ, на котором боевики показывают свой обед из живых слизняков.