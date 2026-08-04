Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный ВСУ сообщил, что «питается солнцем» из-за отсутствия еды

Украинский военный пожаловался на двухдневный голод на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Один из украинских боевиков на запорожском направлении пожаловался командиру, что вынужден «питаться солнцем» из-за отсутствия продовольствия на позициях. Соответствующий радиоперехват оказался в распоряжении РИА Новости.

В разговоре с командиром военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что голодает два дня.

«Вода есть — еще бутылка, а с питанием в этот раз поиздевались конкретно», — заявил он.

Это не единичный случай. Ранее в российских силовых структурах рассказали, как украинские военные в Запорожской области из-за отсутствия продовольствия были вынуждены есть улиток, которых собирали возле своих позиций. Источник в силовых ведомствах предоставил видео с телефона погибшего военного ВСУ, на котором боевики показывают свой обед из живых слизняков.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше