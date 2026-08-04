Один из украинских боевиков на запорожском направлении пожаловался командиру, что вынужден «питаться солнцем» из-за отсутствия продовольствия на позициях. Соответствующий радиоперехват оказался в распоряжении РИА Новости.
В разговоре с командиром военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что голодает два дня.
«Вода есть — еще бутылка, а с питанием в этот раз поиздевались конкретно», — заявил он.
Это не единичный случай. Ранее в российских силовых структурах рассказали, как украинские военные в Запорожской области из-за отсутствия продовольствия были вынуждены есть улиток, которых собирали возле своих позиций. Источник в силовых ведомствах предоставил видео с телефона погибшего военного ВСУ, на котором боевики показывают свой обед из живых слизняков.